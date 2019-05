ASSE : L'ambiance est-elle si bonne que ça l'AS Saint-Etienne ?

Dans : ASSE, Ligue 1.

L'AS Saint-Etienne a réussi une saison sportive brillante, puisque les Verts retrouveront l'Europa League la saison prochaine grâce à leur belle 4e place au classement de Ligue 1. Même si le départ de Jean-Louis Gasset gâche un peu la fête, Bernard Caïazzo a dit et répété depuis quelques jours, que tout allait bien en interne à l'ASSE, et que ses relations avec Roland Romeyer étaient parfaites, accusant le monde extérieur d'être jaloux de la réussite stéphanoise. Un discours incisif qui n'arrive cependant pas à convaincre tout le monde.

Evoquant cette fin de saison, et les départs simultanés de Jean-Louis Gasset et Dominique Rocheteau, Robert Herbin se demande si tout cela dévoile pas quelques tensions au sein de l'ASSE. « La manière dont va se dérouler la reprise m’interroge. Je ne sais pas si l’ambiance est bonne au sein du club ! Il va falloir travailler même si la saison qui se termine est assez brillante. Dominique Rocheteau s’en va. Je suis surpris de tout ça. J’ai l’impression qu’il est fatigué. D’après les dires, il a envie de changer. J’ai un grand point d’interrogation à ce sujet. C’est dommage qu’il arrête. Mais il est quand même âgé de 65 ans et est resté neuf ans… Il faut donc repartir à zéro pour être prêt et disponible à la reprise », prévient, dans Le Progrès, l'ancien entraîneur de l'AS Saint-Etienne.