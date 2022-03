ASSE : Ce compteur obsède le vestiaire de Saint-Etienne

Dans : ASSE.

Par Eric Bethsy

Totalement relancée dans la course au maintien en Ligue 1, l’AS Saint-Etienne a convaincu ses supporters de revenir en nombre au Stade Geoffroy-Guichard. Une grande affluence est attendue pour la venue du FC Metz. Du coup, les Verts ne pensent qu’à l’ambiance qui les attend dimanche.

Solidement installée à la dernière place il y a encore quelques semaines, l’AS Saint-Etienne semblait condamnée à la relégation en Ligue 2. Mais ça, c’était avant le changement d’entraîneur et la nomination de Pascal Dupraz qui a amené un nouvel état d’esprit dans le groupe. Cette mentalité a permis aux Verts de se replacer dans la course au maintien. Et de se réconcilier avec un public redevenu nombreux.

Le club stéphanois attend en effet plus de 30 000 spectateurs pour la réception du FC Metz dimanche. Une ferveur qui obsède le vestiaire de Pascal Dupraz. « Le public ne s’y trompe pas. S’il revient, ce n'est pas uniquement pour le tarif unique, l’attitude des joueurs y joue beaucoup, a confié l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne. Il faut prendre tout ce qui est positif, et dieu sait qu’il y en a du positif. Avoir plus de 30 000 spectateurs ce week-end, rien que ça c’est exceptionnel. Les joueurs ont redonné espoir au peuple vert. »

« On ne peut pas s’imaginer la fierté que cela suscite chez les joueurs, ils ne parlent que de ça, a témoigné le technicien. Ils suivent davantage les réseaux sociaux que moi donc ce sont eux qui m’informent. J'entends des : "Tu crois 32 000 ? On va dépasser 32 000 ?" Il n’y a pas 25 000 clubs en France qui en étant mal classés, peuvent avoir une affluence aussi importante. Par orgueil ou par fierté, j’espère voir un jour un Geoffroy-Guichard à guichets fermés. Il n’y a pas de raison que cela n'arrive pas si on continue. » Début avril, le choc face à l’Olympique de Marseille pourrait exaucer le vœu de Pascal Dupraz.