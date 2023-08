Sochaux racheté, adieu le dépôt de bilan

Dans : Sochaux.

Par Alexis Rose

Au bord du gouffre après avoir échoué à se sauver financièrement en Ligue 2, le club de Sochaux est finalement tiré d’affaire. En effet, ces dernières heures, un accord a été trouvé entre le groupe chinois Nenking et le duo Jean-Claude Plessis (ancien président) - Pierre Wantiez (ancien directeur) pour la vente du FCSM. Grâce au soutien d’investisseurs locaux, le club du Doubs pourrait éviter le dépôt de bilan et repartir en National 1. C’est en tout cas l’annonce faite dans un communiqué ce jeudi soir.

📋 Le groupe Nenking, propriétaire du FCSM, a conclu mercredi soir un contrat de cession de l’intégralité de ses actions au profit d’un groupe d’acteurs économiques locaux regroupés sous la bannière "FCSM 2028".



Le FCSM a sollicité auprès de la FFF son inscription en National 1… — FC Sochaux-Montbéliard (@FCSM_officiel) August 10, 2023

« Le groupe Nenking, propriétaire du FC Sochaux-Montbéliard, a conclu ce mercredi 9 août un contrat de cession de l’intégralité de ses actions au profit d’un groupe d’acteurs économiques locaux regroupés sous la bannière "FCSM 2028" en référence au 100e anniversaire que fêtera le club dans cinq ans.

FCSM 2028 a permis de donner naissance à une dynamique de reprise animée par MM. Jean-Claude Plessis et Pierre Wantiez, rejoint entre autres par Romain Peugeot, avec l’ambition collective de sauver le club de la faillite et lui redonner toutes ses lettres de noblesse.



FCSM 2028 entend continuer à mobiliser tous ceux qui pourront apporter des moyens financiers au club dès cette saison et faire une réelle place à ses supporters, au premier rang desquels l’association "Sociochaux qui a démontré toute sa capacité de mobilisation ces dernières semaines. FCSM 2028 souhaite également que le public, l’ensemble des collectivités et tous les autres acteurs du territoire retrouvent à travers la vie du club toute la dimension humaine, fédératrice et sociétale qui a toujours été la sienne depuis sa création en 1928.



Dans le cadre de la cession, le FC Sochaux-Montbéliard a sollicité auprès de la Fédération Française de Football son inscription au championnat de National 1 avec maintien du statut professionnel pour la saison à venir, qui ne lui sera confirmé qu’après validation de son budget 2023/2024 à l’issue de l’audience qui se tiendra devant la Commission de Contrôle des Clubs Professionnels (DNCG) le jeudi 17 août prochain à 12h15. Une réponse positive de la DNCG permettra de lever la condition suspensive contenue dans le contrat de cession et d’entériner le changement de contrôle effectif du FCSM.



D’ici cette date, le groupe de repreneurs va poursuivre son travail afin de compléter son tour de table avec d’autres acteurs soucieux de permettre au plus ancien club professionnel français de se redéployer et de redonner à tout son territoire sa fierté.



Preuve de la confiance donnée à cette dynamique de reprise, le staff technique et les joueurs sochaliens reprendront le chemin de l’entraînement lundi 14 août afin de préparer au mieux les échéances à venir en National 1 », peut-on lire dans le communiqué de Sochaux, qui ne déposera donc pas le bilan comme cela était annoncé il y a encore quelques jours… Une bonne nouvelle pour le football français !