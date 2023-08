Sochaux est sauvé et racheté ‍!

Dans : Sochaux.

Par Guillaume Conte

Relégué en National en raison de ses problèmes financiers et du désengagement de son propriétaire chinois Nenking, le FC Sochaux risquait le dépôt de bilan et un redémarrage au niveau Ligue. Ce ne sera finalement « que » le championnat National, qui a pourtant déjà débuté, a fait savoir la DNCG ce jeudi 17 août. « Encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutations sous réserve de confirmation du maintien du statut professionnel par décision du Comité Exécutif de la FFF », a fait savoir le gendarme financier du football français, qui permet ainsi, si confirmation de la FFF, de conserver le statut professionnel du club du Doubs, ainsi que son précieux centre de formation.

🚨👊 C'est officiel, le FCSM évoluera en @NationalFFF lors de la saison 2023/2024, tout en conservant son statut professionnel.



🥹 Merci à toutes les parties prenantes pour cette mobilisation sans précédent, grâce à vous #SochauxVivra encore 💛💙



📋 Le communiqué du club ⤵️ — FC Sochaux-Montbéliard (@FCSM_officiel) August 17, 2023

Le FC Sochaux et son projet de reprise par des figures locales et l’ancien président Jean-Claude Plessis, s’est félicité de cette décision qui officialise aussi le rachat du club, et le désengagement total des investisseurs chinois. « Cette réponse positive permet d’entériner la cession par le groupe Nenking de l’intégralité de ses actions au profit d’un groupe d’acteurs économiques locaux regroupés sous la bannière ‘FCSM 2028’ », a fait savoir le FC Sochaux. Les nouveaux dirigeants devront en dire plus ce jeudi dans le courant de la journée, à l’occasion d’une conférence de presse. En attendant, Sochaux débutera sa saison de National avec un peu de retard, ce sera le 25 août prochain contre le Red Star, avec une équipe qu’il est bien difficile de percevoir à l’heure actuelle. Surtout sans recrutement possible. Mais le FCSM est en tout cas sauvé pour le moment.