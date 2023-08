Romain Peugeot s'en va, c'est fini pour le FC Sochaux

Dans : Sochaux.

Par Alexis Rose

Ce jeudi 3 août 2023 restera probablement noir pour une partie de l’histoire du football français. Car si Annecy a profité des derniers événements pour être repêché en Ligue 2 à quelques jours seulement du début de la saison, c’est le club de Sochaux qui fait grise mine… Enfoncé par le Tribunal administratif, qui a juste validé les décisions prises par la commission d'appel de la Fédération puis par le CNOSF d’envoyer le club sochalien en National, le FCSM est désormais au bord du dépôt de bilan… Tout simplement parce que le potentiel sauveur d’un temps, à savoir Romain Peugeot, a choisi de se désengager du projet de reprise suite à la décision du TA.

Le communiqué de presse de Romain Peugeot et son équipe. ⤵️ pic.twitter.com/Q16DRN5OYL — Rémi Farge (@FargeRemi) August 3, 2023

Pas de projet de reprise en National



« Nous tenons à préciser que la solution que nous proposions n'est viable qu'en Championnat de Ligue 2 et qu'un budget de National 1 avec les charges fixes du club, même après restructuration, n'est tout simplement pas possible », a expliqué dans un communiqué l’arrière-petit-fils du fondateur du club quasi-centenaire. Après avoir réuni plusieurs millions d’euros pour tenter de sauver l’avenir de Sochaux, le financier local a abandonné l’actionnaire chinois : « C'est maintenant à cet actionnaire qu'il appartient de prendre ses responsabilités ».

Dépôt de bilan avant la fin août ?



Désormais, et sachant que le groupe immobilier chinois Nenking ne veut plus investir dans le club de Sochaux, c’est une petite mort du club qui se précise… « Le dépôt de bilan pourrait être prononcé avant la fin du mois d’août », avoue même Me Laurent Cotret, l’avocat de Romain Peugeot, dans les colonnes de L'Est Républicain. Une situation gravissime qui va affecter tous les suiveurs du foot français, qui savent que Sochaux fait partie du patrimoine de la L1…