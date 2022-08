Rennes : Génésio lance son Champions Project

Dans : Rennes.

Par Mehdi Lunay

Parmi les nombreux prétendants au podium de Ligue 1, le Stade Rennais fait sans doute partie des mieux armés sur la ligne de départ. Après avoir ébranlé les défenses françaises la saison passée, Bruno Génésio veut poursuivre et monter le plus haut possible au classement.

Fini le temps où certains suiveurs de la Ligue 1 se moquaient de Rennes, de son incapacité à gagner des trophées et à répondre aux attentes. Aujourd'hui, le club breton est respecté après avoir enchaîné les saisons réussies : victoire en coupe de France 2019, qualification en Ligue des champions en 2020, stabilisation dans le top 5 de L1. Les Rennais sont même craints après un formidable exercice 2021-2022 sur le plan offensif. 82 buts marqués, deuxième meilleure attaque après le PSG avec des artificiers nommés Gaetan Laborde, Martin Terrier ou encore Benjamin Bourigeaud.

Génésio n'a pas peur et vise clairement mieux cette saison

Autant dire qu'il ne sera pas facile de faire mieux en 2022-2023. A un détail près, le plus important finalement : le classement final en championnat. Malgré son beau jeu, ses matches marquants face aux gros : OL, OM, PSG entre autres, Rennes a échoué au quatrième rang et ne disputera pas une seconde ligue des champions. Un objectif qui se doit d'être celui des Rennais, étant déjà assumé par Bruno Génésio. L'ancien technicien lyonnais ne s'en cache pas, le Stade Rennais peut et doit viser mieux.

Bruno Génésio croit au podium cette saison avec le Stade Rennais : « Si on fait mieux niveau points, il y a de grandes chances que l'on soit sur le podium. On doit avoir cet objectif. » 🔴⚫️



(conférence de presse) pic.twitter.com/p7GtIZIEpK — Actu Foot (@ActuFoot_) August 6, 2022

« Si on fait mieux niveau points, il y a de grandes chances que l'on soit sur le podium, mais je pense aussi que c'est dans la progression de l'équipe. On doit avoir cet objectif-là. Sur les points, l'efficacité, je pense qu'on peut être encore plus efficace dans les deux surfaces de réparation. Donc il y a encore plein d'axes de progression. C'est normal que l'on repousse le curseur le plus loin possible. C'est pour ça qu'on est là, on est des compétiteurs et quand on commence une compétition. Nous sommes dans la lignée de ce que l'on nous demande », a t-il confié en conférence de presse à la veille d'accueillir Lorient pour lancer le championnat. Au vu du solide mercato rennais, où seul Aguerd a été vendu, on peut le croire. Surtout que Bruno Génésio est habitué à réussir cette mission, comme ce fut le cas trois fois du côté de l'OL.