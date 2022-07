Mathys Tel officialise son départ de Rennes

Dans : Rennes.

Par Claude Dautel

Via les réseaux sociaux, Mathys Tel confirme son départ du Stade Rennais. Le jeune joueur du club breton va s'engager avec le Bayern Munich.

« Je tiens à vous écrire ce soir pour vous annoncer mon départ du Stade Rennais FC. Ce fut une immense fierté et un véritable honneur d’avoir porté et représenté ce maillot depuis l’âge de mes 12 ans. Je voudrais témoigner un grand respect et adresser un grand merci au Stade Rennais qui m’a énormément appris, qui m’a fait grandir sur tous les aspects, et pour qui j’aurais toujours une très grande reconnaissance. Je souhaite dire merci, au nom de tous les moments passés ensemble, aux staffs, aux coachs, aux joueurs, à tous mes coéquipiers et à la famille Pinault qui a rendu la suite possible… merci aux supporters Rouge et Noir, je vous souhaite sincèrement le meilleur. Une page se tourne, Tête froide, coeur chaud en vous écrivant…Merci à tous ! », a écrit l'attaquant de 17 ans qui va rejoindre le Bayern Munich pour un transfert autour de 30 millions d'euros.