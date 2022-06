Xavi Simons perdu, le PSG peut remercier Wijnaldum

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

En fin de contrat au Paris Saint-Germain, Xavi Simons semblait parti pour prolonger. Le milieu néerlandais a finalement opté pour un départ définitif au PSV Eindhoven, notamment après les conseils donnés par son coéquipier et compatriote Georginio Wijnaldum.

Après de longs mois de discussions, le Paris Saint-Germain a subi un rebondissement inattendu avec Xavi Simons. Le milieu en fin de contrat semblait parti pour prolonger avec le champion de France, avant un prêt au PSV Eindhoven. Malgré l’inquiétude du Néerlandais concernant sa place dans le projet, on pensait que les dirigeants parisiens avaient trouvé les bons arguments pour le rassurer. Ce n’est visiblement pas le cas puisque Xavi Simons s’est librement engagé avec le pensionnaire d’Eredivisie.

Après 3 merveilleuses années au club, il est temps de vous dire au revoir. Je suis très reconnaissant aux les coachs, les staffs, mes coéquipiers et l’ensemble du personnel. Le @PSG_inside sera toujours dans mon cœur. Pour les fans: du fond du coeur, MERCI je vous aime!! ❤️💙 pic.twitter.com/QjBRm3Yrix — Xavi Simons (@xavisimons) June 28, 2022

« J'ai eu un très bon pressentiment à ce sujet. Bien sûr, le PSV est un grand club. L'ambition exprimée par la direction m'a rendu encore plus enthousiaste, a expliqué l’ancien Parisien, convaincu par Ruud van Nistelrooy. J'ai parlé avec l'entraîneur à un stade précoce et il m'a beaucoup parlé du projet que le club a lancé. Je sais comment il veut jouer et comment il voit mon rôle dans ce jeu. Je suis à un moment de ma carrière où je dois commencer à faire des minutes. Je peux le faire ici. Je suis prêt pour ça et je veux faire mes preuves. »

Le rôle de Wijnaldum

Outre le projet et les mots de son futur coach, l’ancien jeune du FC Barcelone s’est également appuyé sur les conseils de Georginio Wijnaldum. Son coéquipier et compatriote l’a en effet poussé vers le PSV Eindhoven. « Gini m’a vraiment dit que c'est un grand club pour se développer, a raconté Xavi Simons. Il connaît également l'entraîneur et m’a expliqué comment il veut jouer au football. J'ai aimé la façon dont il parlait de lui. » Rappelons tout de même que le Paris Saint-Germain aurait négocié une clause de rachat à 4 millions d’euros.