Un duo Nagelsmann-Henry, le PSG tente un pari fou

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

La saison de Ligue 1 a rendu son verdict. Le PSG a terminé champion de France et va désormais pouvoir passer aux choses sérieuses. Notamment au poste d'entraineur où un duo inattendu est annoncé.

Le PSG a raflé le 11e titre de son histoire en Ligue 1 au terme d'une saison 2022-23 qui ne restera pas dans les annales. Ou alors pour les mauvaises raisons. Toujours est-il que le club de la capitale a fait le travail et va désormais pouvoir se pencher sur son intersaison. Et les chantiers ne manquent pas pour Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi. Parmi les priorités : trouver un nouvel entraineur. Car Christophe Galtier ne devrait pas poursuivre l'aventure et cela lui sera signifié en ce début de semaine lors d'une réunion-bilan avec sa direction. Parmi les candidats pour reprendre les rênes du PSG : Thiago Motta, José Mourinho, Luis Enrique et... Julian Nagelsmann !

Le Qatar a fait son choix

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Saint-Germain (@psg)

Selon les informations de Foot Mercato, confirmées par L'Equipe, le PSG passe la seconde dans le dossier de son entraineur. Et les négociations sont en très bonne voie avec l'ancien entraineur du Bayern Munich. Et ce n'est pas tout, puisque le Qatar veut lui mettre comme adjoint Thierry Henry, très proche de Kylian Mbappé et qui se retrouve sans équipe depuis son aventure au même poste avec la sélection de Belgique.

Le champion du monde 98 a même donné son accord pour rejoindre la capitale et a déjà échangé avec Julian Nagelsmann. L'objectif de toutes les parties est de trouver un accord très rapidement afin de pouvoir démarrer un nouveau cycle et accélérer le recrutement des Franciliens. D'après Téléfoot, les arrivées de Milan Skriniar et Marco Asensio sont imminentes. Celle de Lucas Hernandez est en très bonne voie. Exit donc Luis Enrique et José Mourinho. A moins d'un nouveau rebondissement, ce qui n'est jamais à écarter au Paris Saint-Germain. Les grandes manoeuvres semblent en tout cas avoir commencé Porte d'Auteuil.