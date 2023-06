Ugarte arrive au PSG, signature ce lundi pour 60 millions ‍!

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Alors que la tendance l'envoyait à Chelsea, Manuel Ugarte va finalement signer au Paris Saint-Germain dans les prochaines heures. Les champions de France tiennent leur premier renfort du mercato.

Depuis 48 heures, et alors même que Manuel Ugarte préférait rejoindre le PSG, Chelsea semblait proche d’un accord avec le Sporting. Pour parvenir à ses fins, le club de Premier League avait accepté de verser plus que les 60 millions d’euros de la clause libératoire prévue dans le contrat du milieu de terrain international uruguayen. De quoi forcément attirer les dirigeants portugais, heureux de voir les Blues surenchérir pour leur joueur. Cependant, dimanche soir, Chelsea a fait savoir au Sporting qu’il laissait tomber cette piste et qu’aucune offre ne serait faite pour Manuel Ugarte. Le Paris Saint-Germain a donc repris la main dans ce dossier et cela s'est rapidement concrétisé.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Manuel Ugarte (@ugartemanu)

Dans la foulée du renoncement de Chelsea, le club de Lisbonne a en effet repris contact avec le Paris Saint-Germain et a accepté les 60 millions d’euros initialement proposés par les champions de France pour lever la clause libératoire. Selon L’Equipe, le solide milieu de 22 ans attendu ce lundi dans la capitale afin de passer sa visite médicale et signer son contrat avec le PSG. Manuel Ugarte sera le premier renfort officiel pour Paris, alors même que l'on ne connaît pas encore le nom du nouvel entraîneur parisien.