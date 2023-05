Skriniar est passé en France, bonne nouvelle pour le PSG

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Après son opération au dos en avril dernier, Milan Skriniar pourrait retrouver les terrains avant la fin de la saison. Le défenseur central de l’Inter Milan a des chances de participer aux deux derniers matchs, avant son probable départ en fin de contrat du côté du Paris Saint-Germain.

Avant même la fin de la saison, le Paris Saint-Germain a déjà bien avancé dans son mercato. Sans parler des départs souhaités et programmés, le club de la capitale s’est placé sur certains dossiers. On parle notamment des pistes Bernardo Silva, Manuel Ugarte ou encore Lucas Hernandez, identifié pour renforcer la charnière centrale, en plus de Milan Skriniar. Rappelons en effet que le défenseur central devrait débarquer cet été après la fin de son contrat à l’Inter Milan.

Skriniar pourrait rejouer cette saison

Rien n’a été officialisé mais le Slovaque a déjà confirmé son départ. Le Paris Saint-Germain le considère donc comme son futur joueur et suit attentivement sa guérison. Son cas mérite une observation particulière dans la mesure où Milan Skriniar, éloigné des terrains depuis plus de deux mois à cause de problèmes au dos, a dû passer par la case opération en avril dernier. Depuis, le roc milanais se remet bien. A tel point que la presse italienne envisage son retour à la compétition avant la fin de la saison.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 🇸🇰Milan Škriniar (@milanskriniar)

Bien sûr, le défenseur central n’a pas la condition physique pour débuter une rencontre. Mais le Corriere dello Sport ne serait pas surpris de le voir entrer en jeu pour la dernière journée de Serie A, lorsque l’Inter Milan ira défier le Torino samedi, puis lors de la finale de la Ligue des Champions contre Manchester City une semaine plus tard. À noter que Milan Skriniar, opéré dans la clinique du sport de Mérignac, s’y est de nouveau rendu jeudi dernier. Il n’est pas interdit de penser qu’un médecin parisien était peut-être présent au rendez-vous.