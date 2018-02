Real-PSG : Domenech annonce déjà la faillite de Paris !

Dans : PSG, Ligue des Champions, Liga.

Cela fait plusieurs jours voire même plusieurs semaines que ce débat enflamme les supporters du PSG : qui occupera le rôle de sentinelle contre le Real en 8e de finale de Ligue des Champions ? Suite aux mises en place tactiques d’Unai Emery, il est désormais possible d’affirmer que c’est Lassana Diarra qui devrait assumer ce rôle, selon L’Equipe et Le Parisien. En manque de rythme, l’ancien milieu défensif de l’OM s’apprête donc à affronter Casemiro, Kroos et Modric dans un match à très haute intensité. Autant dire que cela ne rassure pas (du tout) Raymond Domenech.

« Au milieu, le Real a un avantage certain. Kroos a la qualité du jeu long, Modric est le poumon de l’équipe et Casemiro est un parfait colmateur. C’est ce qui se fait de mieux au niveau mondial. Au PSG, Rabiot, Verratti et Diara n’ont pas l’aura de leurs opposants. Et je ne vois pas Unai Emery mettre Draxler ou Pastore dans la bataille qui se profile. C’est pourtant au milieu que le match se jouera, parce que les Parisiens doivent empêcher Ronaldo de prendre le ballon trop facilement » a expliqué l’ancien sélectionneur des Bleu dans les colonnes de L’Equipe. Des doutes légitimes, que les joueurs du PSG devront lever ce mercredi soir à Santiago Bernabeu…