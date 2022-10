PSG : Vertiges, insomnie… La remontada a traumatisé Cavani

Dans : PSG.

Marqué par le fiasco à Barcelone en 2017, Edinson Cavani en a souffert au quotidien. L’ancien attaquant du Paris Saint-Germain admet qu’il a dû faire appel à un thérapeute à partir de cet échec en Ligue des Champions.

Aujourd’hui encore, beaucoup considèrent que le Paris Saint-Germain reste traumatisé par la remontada. Les Parisiens, vainqueurs 4-0 contre le FC Barcelone à l’aller, s’étaient écroulés au Camp Nou (6-1) en huitièmes de finale de la Ligue des Champions en 2017. Un épisode qui pourrait expliquer les fiascos des années suivantes sur la scène européenne. L’hypothèse est d’autant plus crédible après le témoignage d’Edinson Cavani. Le meilleur buteur de l’histoire du club francilien admet que cet épisode a eu des conséquences sur sa vie privée. A tel point que le Matador voit un thérapeute depuis cette rencontre.

« Quand est-ce que j'ai commencé la thérapie ? La première fois que j'ai été chez un thérapeute, c'était après la remontada du Barça face au Paris Saint-Germain, a raconté l’attaquant du FC Valence au média Relevo. Ça m'a beaucoup touché et il y a des choses qui te dépassent. En cinq minutes, tout ce que nous avions fait a changé. C'est un coup si douloureux que vous ne pouvez pas contrôler et, même si ce n'est que du football, cela touche d'autres parties de votre personne, avec des symptômes d'anxiété, des sueurs froides. »

« J’avais peur de m’endormir »

« J’ai eu des vertiges en m'endormant et j'avais déjà peur de m'endormir, s’est souvenu l’ancien Parisien. Je me suis demandé : "Est-ce que j'ai un problème dans la tête ?". Je suis allé voir le médecin du PSG, que j'adore, et il m'a dit : "Ce qui t'arrive, cela arrive à beaucoup de personnes dans différents domaines". J'ai réalisé que je n'étais pas un super-héros. » Reste à savoir si d’autres joueurs ont rencontré les mêmes difficultés qu’Edinson Cavani, courageux au moment d’évoquer ce sujet sensible.