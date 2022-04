PSG : Tuchel veut Kimpembe, Chelsea attend sa libération

Pour compenser le départ d’Antonio Rüdiger à la fin de son contrat cet été, Chelsea s’intéresse à plusieurs défenseurs centraux. Le Français Presnel Kimpembe fait partie de la liste et pourrait bien ouvrir la porte à un départ compte tenu de sa situation au Paris Saint-Germain.

Totalement impuissant, Thomas Tuchel ne peut que constater le départ d’Antonio Rüdiger. Le défenseur central arrive à la fin de son contrat cet été. Un bail que Chelsea ne peut prolonger à cause des sanctions infligées à son propriétaire Roman Abramovitch. « Les mains liées », le manager des Blues va donc perdre le meilleur élément de son arrière-garde. Et ne peut même pas enregistrer la signature d’un remplaçant. Le club londonien devra effectivement attendre son rachat avant de se lancer sur le marché des transferts. Mais d’ici là, le pensionnaire de Premier League ne s’interdit pas d’étudier des pistes.

Antonio Rudiger's exit has been really unsettling behind the scenes. He was loved by players and the manager. It hit home that Tuchel's squad, who have been so dignified, can't outrun the off-field issues forever: https://t.co/04chF4Exsz #CFC