PSG : Tuchel place ses pions, Dortmund détruit tout son jeu

Dans : PSG, Bundesliga, Mercato.

Toujours en quête de renforts pour son entrejeu, le Paris Saint-Germain pourrait rouvrir des dossiers étudiés cet hiver.

Avant la signature de l’Argentin Leandro Paredes, le club de la capitale avait tenté sa chance sur plusieurs pistes. Notamment du côté du Borussia Dortmund où Thomas Tuchel garde un œil sur ses anciens joueurs, à commencer par Julian Weigl (23 ans). « Bien sûr, Julian est toujours un joueur intéressant », a reconnu le technicien au micro d’Eurosport Allemagne cette semaine, en espérant profiter de la situation du milieu en manque de temps de jeu. Mais comme en janvier dernier, Dortmund refuse de négocier.

« Un transfert ? Non. Julian a un contrat de longue durée (jusqu’en 2021) avec nous et nous n'avons aucunement l'intention de changer quoi que ce soit », a prévenu le directeur sportif Michael Zorc, contacté par WAZ. En effet, le deuxième de Bundesliga se dit uniquement prêt à libérer les joueurs de retour de prêt. Autrement dit, le polyvalent Raphaël Guerreiro (25 ans) n’est pas sur le marché alors qu’il ne lui reste qu’un an de contrat. « C'est pour le moment une situation qui n'est pas claire », a commenté le dirigeant, qui envisage peut-être de prolonger l'autre cible de Tuchel.