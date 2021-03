PSG : Sergio Agüero et Paris, ça s'excite fort

Dans : PSG.

En fin de contrat à Manchester City, Sergio Agüero n'a pas encore annoncé ce qu'il fera la saison prochaine, mais le joueur argentin serait prêt à accepter une offre du Paris Saint-Germain.

Après dix ans passés à Manchester City, où il était arrivé pour 40ME en provenance de l’Atlético Madrid, Sergio Agüero vit ses derniers mois sous le maillot des Citizens, l’attaquant argentin de 32 ans n’ayant pas prolongé son contrat avec le club dirigé par Pep Guardiola. Mais forcément, Kun Agüero ne va pas prendre sa retraite et plusieurs clubs sont intéressés par un attaquant de ce niveau, surtout libre de tout contrat. Ces dernières semaines, c’est surtout le FC Barcelone qui semblait tenir la pole, même si le compatriote de Lionel Messi avait calmé le jeu sur Twitch. Mais ce dimanche, le Mundo Deportivo affirme que le Paris Saint-Germain s’est invité dans ce dossier, que du côté de Sergio Agüero on n’a pas dit non à ces premiers contacts avec le club de la capitale.

Un PSG argentin avec Di Maria, Agüero et Icardi ?

Et le média sportif espagnol n’est pas le seul à évoquer la possibilité de voir l’attaquant argentin de Manchester City signer au PSG puisque ESPN confirme qu’effectivement Kun Agüero a dit non au FC Barcelone et souhaiterait pouvoir trouver un terrain d’entente avec Leonardo afin de rejoindre ses compatriotes Angel Di Maria et Mauro Icardi à Paris. Si Agüero se donne encore un peu de temps pour réfléchir, cela doit également être le cas pour le PSG, le dossier des prolongations de Neymar et Kylian Mbappé étant à régler avant même de penser au prochain mercato. Car forcément, si les deux stars prolongent, le marché des transferts prendra une autre tournure pour le club de capitale, les finances parisiennes n'étant pas extensibles à souhait.