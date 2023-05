PSG : Paris coule sans lui, Neymar savoure sa revanche

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG affiche un visage très inquiétant en cette fin de saison. Humilié par Lorient ce dimanche au Parc des Princes, les hommes de Christophe Galtier se font très peur dans la course au titre.

Le PSG perd ses moyens en cette fin de saison ! Les résultats ne suivent plus du tout et le titre s'en retrouve menacé. Alors que tout semblait joué, Paris ne compte plus que 5 points d'avance sur l'OM. Le calendrier sera néanmoins favorable aux Franciliens, même s'il y a de quoi se montrer inquiets au vu du visage affligeant montré par le PSG depuis quelques semaines. L'équipe est coupée en deux et les attitudes ne sont pas à la hauteur des ambitions fixées par le club de la capitale. Si certains se réjouissaient que le PSG fasse sans Neymar lors de cette fin de saison, mettant en avant notamment un meilleur équilibre dans l'équipe, c'est bien l'inverse qui se produit. Et ça, Grégory Schneider n'a pas manqué de le souligner.

Neymar, une absence qui se fait ressentir

Sur son compte Twitter, le journaliste a en effet mis en lumière le fait que le PSG était bien plus dépendant de Neymar qu'il pouvait le penser. « Il y a quand même un truc qui me fait rire quand j'y pense : tous ceux qui ont raconté que le PSG était plus fort sans Neymar. Qui touche 120 ballons par match, n'a pas l'habitude d'en faire n'importe quoi, met de la hargne, etc. Et ça devait sans doute l'étonner aussi », a notamment indiqué Grégory Schneider, conscient de l'importance qu'avait Neymar pour le PSG, lui qui fait le liant entre la défense et l'attaque malgré un niveau de jeu pas toujours très régulier. Neymar est pourtant fréquemment annoncé sur le départ. Mais encore sous contrat jusqu'en 2027, le Brésilien ne compte pas quitter Paris de sitôt. L'été promet d'être bouillant à Paris, même plus assuré de finir champion, alors que la gronde commence à monter de plus en plus parmi les fans et ultras du club de la capitale.