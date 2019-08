PSG : « Négociations rompues » entre Paris et le Barça pour Neymar !

Dans : PSG, Mercato, Liga, Foot Europeen.

Dans trois jours, le marché des transferts fermera officiellement ses portes au coeur du football européen.

Est-ce que d’ici là Neymar sera transféré au Barça ? Cela est de moins en moins sûr. Alors que toutes les parties étaient optimistes ces derniers jours, les discussions sont au point mort depuis quelques heures. Jeudi, le club blaugrana avait pourtant proposé une offre de 130 millions d’euros plus trois joueurs, dont Ousmane Dembélé. Mais cette proposition a été rejetée par le club de la capitale française. Autant dire que les divergences sont encore tenaces entre les deux formations. Ce qu’Olivier Tallaron confirme.

« Aujourd’hui, les négociations sont rompues avec le FC Barcelone pour un transfert de Neymar. Plus de Barça dans les négociations. Le Barça avait fait une ultime offre jeudi, avec une somme d’argent et des joueurs. Le PSG a refusé cette proposition, avant de faire une contre-proposition, que le Barça a refusé ensuite. Le Barça fait savoir qu’il pourrait faire une dernière offre surprise dimanche, pas avant. Mais le départ de Neymar au Barça s’annonce de plus en plus improbable », a avoué le journaliste de Canal+, qui estime donc que l’attaquant brésilien pourrait finalement rester au PSG après un été plus que mouvementé.