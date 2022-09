PSG : Messi au Barça, les fausses promesses de Laporta

Dans : PSG.

A l’origine du départ de Lionel l’année dernière, le président du FC Barcelone Joan Laporta rêve de récupérer l’Argentin l’été prochain. C’est du moins que ce le dirigeant annonce publiquement. Alors qu’en réalité, aucun contact n’a été pris avec l’attaquant du Paris Saint-Germain et son entourage.

Personne n’a oublié Lionel Messi au FC Barcelone. Et surtout pas les supporters qui s’interrogent encore sur les décisions de Joan Laporta. Le président du Barça, récemment nommé à l’époque, s’était entendu avec l’Argentin pour prolonger son contrat. Avant d’attendre la dernière minute pour lui annoncer que le club devait le laisser libre pour des raisons financières. Depuis, Joan Laporta reçoit quelques critiques et se sent coupable. D’où ses nombreuses déclarations pour affirmer sa volonté de récupérer Lionel Messi au Paris Saint-Germain.

« J'aimerais que la fin de sa carrière se fasse avec le maillot du Barça et qu'il soit applaudi sur tous les terrains, confiait le président le mois dernier. C'est un souhait que j'ai. Rien n'a été discuté. Je me sens co-responsable de cette fin. Je crois que c'est une fin provisoire et que nous ferons de cette aspiration une réalité. Du moins, c'est notre intention. » On pouvait imaginer des démarches à venir auprès du clan Lionel Messi. Mais non, le Barça n’a absolument rien tenté auprès de l’attaquant du Paris Saint-Germain.

Aucun contact avec Messi

« A l'heure actuelle, il n'y a eu aucune approche ni prise de contact de Laporta avec nous, ni l'inverse. Celui qui prétend le contraire ment », a certifié un membre de l’entourage du joueur, histoire de dénoncer le mensonge de Joan Laporta. Il faut dire que depuis leur séparation à l’été 2021, le dirigeant n’a sûrement plus la cote auprès des Messi, et notamment avec Jorge, le père et agent de la Pulga qui pourrait bientôt entamer des négociations avec le Paris Saint-Germain pour une prolongation.