PSG : Mbappé le meilleur joueur du monde avec le Paris SG ?

Dans : PSG, Ligue 1.

On a quitté Kylian Mbappé un brin agacé, le Champion du Monde du Paris Saint-Germain lançant une petite bombe lors des Trophées UNFP, ce qui lui a été vivement reproché. Mais quoi que Mbappé ait dit, Thomas Tuchel a une très haute estime de l'attaquant français, sur lequel il compte lors des saisons à venir. Et sans parler mercato, conscient que le sujet était sensible, l'entraîneur allemand du PSG a dit toute l'importance de Kylian Mbappé au sein du Paris SG, et surtout l'incroyable détermination de ce dernier pour arriver au sommet du football mondial.

S'exprimant sur Eurosport Allemagne, en marge du tournoi de Roland-Garros, Thomas Tuchel a reconnu que Kylian Mbappé l'épatait au quotidien. « Kylian a une confiance inébranlable en lui. Je n’ai jamais vu cela. Cela pourrait être pris pour de l’arrogance, mais c’est de la totale confiance, ce qui est normal car il veut devenir le meilleur joueur du monde. C’est un joueur focalisé sur son métier. Il compte tous ses buts à l’entraînement. Avec une telle attitude, c’est là qu’on voit que c’est un numéro 9 », a expliqué le technicien allemand du Paris Saint-Germain, conscient d'avoir sous ses ordres un joueur hors du commun en la personne de Kylian Mbappé.