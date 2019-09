PSG : Mbappé est en forme, mauvaise nouvelle pour l’OL ?

Dans : PSG, Ligue 1, OL.

En ce début d’exercice 2019-2020, Kylian Mbappé a déjà mangé son pain noir au sein du Paris Saint-Germain.

Freiné par une blessure à l’ischio-jambier gauche, intervenue fin août lors de la victoire du PSG contre Toulouse (4-0), le champion du monde voit enfin le bout du tunnel. Absent depuis un mois, l’attaquant de 20 ans a repris l'entraînement collectif jeudi avant d’enchaîner une deuxième séance avec ses coéquipiers vendredi au Camp des Loges. Après avoir assisté à la victoire de son équipe contre le Real Madrid en Ligue des Champions mercredi (3-0), Mbappé pourrait donc retrouver le terrain dès dimanche, lors du choc contre l’Olympique Lyonnais.

Une thèse confirmée par RMC. « Le joueur se sent bien et postule pour le choc sur le terrain de l'OL ce dimanche, en clôture de la sixième journée de Ligue 1. À Thomas Tuchel et son staff de trancher », a expliqué la radio, qui sait que l’entraîneur allemand en dira plus sur l’état physique de son attaquant vedette en conférence de presse ce samedi.