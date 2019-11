PSG : Mbappé au Real Madrid, Al-Khelaifi peut déjà pleurer

Dans : PSG.

Les déclarations de Vadim Vasilyev dimanche lors de Téléfoot sont évidemment arrivés aux oreilles des médias espagnols qui ce lundi annoncent comme fait ou presque le transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid.

Remballez le feuilleton Neymar au FC Barcelone, c’est clair et net ce lundi matin, le prochain dossier XXL du mercato concernera le possible transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid. Car en affirmant qu’un jour ou l’autre l’attaquant français du PSG finira chez les Merengue, Vadim Vasilyev a mis de l’huile sur le feu de l’autre côté des Pyrénées. L’ancien dirigeant de l’AS Monaco a convaincu l’ensemble des médias espagnols que le Paris Saint-Germain ne pourrait pas s’opposer au départ de Kylian Mbappé, et que ce dernier était déjà dans l’optique de rejoindre la Liga au plus vite.

Si le 26 novembre prochain le Champion du monde du PSG jouera à Bernabeu, ce sera bel et bien sous le maillot du club de la capitale dans le cadre de la Ligue des champions. Et pour AS, il ne fait strictement aucun doute que Kylian Mbappé va rejoindre le Real Madrid à la première occasion, le quotidien sportif affirmant que Nasser Al-Khelaifi est déjà informé du choix de sa star, même si le président du Paris Saint-Germain et Leonardo vont tout tenter pour obtenir la prolongation de contrat de Mbappé, lequel refuse pour l’instant d’envisager de signer avec le Paris SG au-delà de 2022, date initiale de son engagement.