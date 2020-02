PSG : Marquinhos, Cavani, les mots forts de Tuchel

Dans : PSG.

Désormais en mission pour trouver l’équipe la plus compétitive possible en vue du match retour face à Dortmund, Thomas Tuchel a délivré ses premiers indices ce vendredi.

L’entraineur du PSG a, comme quasiment à chaque fois depuis le début de la saison, du répondre à une question sur la concurrence entre Mauro Icardi et Edinson Cavani. Et Thomas Tuchel a mis les pieds dans le plat, expliquant qu’à l’heure actuelle, c’est l’Uruguayen qui était passé devant. « Quand Icardi était titulaire, on me posait la question inversée. Aujourd’hui on a confiance en nos joueurs dont Edi. C’est le moment d’Edi ! Il a marqué un but et délivré une passe décisive. C’est comme ça avec tout le monde… Et tout particulièrement avec Cavani », a livré le coach du Paris SG, qui compte mettre l’homme aux 200 buts en confiance en vue des matchs à venir. Autre problématique de taille, celle de la défense en l’absence de Thiago Silva. Marquinhos est désigné comme le nouveau patron, mais « TT » ne le voit pas forcément comme ça.



« Le poste de Marquinhos ? Je le préfère au milieu de terrain, il a une plus grande influence sur le terrain. Mais oui, en défense centrale il est aussi très performant. Il est super important au milieu. Au milieu il est partout sur le terrain, il est top ! C’est une grande force de notre équipe. C’est un modèle pour nous tous », a assuré le technicien allemand, qui sème donc le doute et redistribue les cartes, notamment sur les possibles utilisations de Leandro Paredes au milieu ou de Blaise Kouassi en défense.