PSG : Manchester United invité à recruter Neymar pour sauver Mourinho

Fatigué par les rumeurs à son sujet, Neymar se concentre sur la Coupe du monde avec le Brésil, où il espère apparaître au top de sa forme après plusieurs mois sans jouer le moindre match.

L’attaquant du PSG a donc d’autres préoccupations que la rubrique transfert, et cela vaut mieux. Car c’est désormais à Manchester United que son nom est murmuré. Cette piste avait déjà été évoquée il y a quelques semaines, et ce n’est pas vraiment une surprise, puisqu’avec son énorme potentiel financier, le club anglais est l’un des rares à pouvoir se payer sans trembler la superstar brésilienne. Si aucune avancée concrète n’a été relayée, un ancien joueur du club très écouté pour la justesse de ses interventions a milité pour l’arrivée de Neymar, histoire de redonner un peu de folie au jeu souvent jugé très peu enthousiasmant de José Mourinho.

« Si Mourinho doit changer quelque chose cet été, ce serait de trouver des joueurs qui peuvent rendre le jeu plus divertissant. Le noyau est de qualité, il y a des bons jeunes joueurs offensifs, mais je pense qu’il y a peut-être besoin d’un soutien à Lukaku. Est-ce que Gareth Bale sera disponible ? Neymar le sera-t-il ? On ne sait pas. Ce sont ce genre de joueurs spéciaux dont United a besoin. L’équipe doit énormément progresser si elle veut s’approcher d’une finale. Elle n’est pas du tout proche de ce niveau en ce moment », a expliqué l’ancien métronome des Red Devils Paul Scholes au Daily Mail. Une petite pression sur le board de Manchester United, qui va selon l’Anglais avoir besoin de faire encore un gros investissement cet été pour renforcer l’équipe, et l’amener enfin de retour au sommet en Europe.