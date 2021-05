PSG : Lille champion, Pochettino viré ?

Dans : PSG.

L’élimination en Ligue des Champions conjuguée à la perte éventuelle du titre de champion mettent en danger Mauricio Pochettino, six mois après son arrivée au PSG.

Les points perdus à Rennes éloignent encore le PSG d’un possible titre de champion de France. Lille a désormais trois points d’avance à deux journées de la fin, et a donc besoin de quatre points sur six pour être sacré. Un rythme réalisable pour les troupes de Christophe Galtier, qui marchent sur l’eau en cette fin de saison, à l’image de leurs victoires à Lyon ou contre Lens. Ne pas terminer champion de France est toujours un échec pour le PSG depuis que le club a été repris par QSI. Avec les moyens déployés, concéder autant de défaites sur une saison (8) fait très mauvais genre, et Mauricio Pochettino pourrait en payer le prix fort. Avec l’enchainement de l’élimination face à Manchester City et la perte du titre si cela devait se confirmer, l’entraineur, tout fraichement arrivé en janvier, est bien sur la sellette selon Tony Cascarino. L’ancien joueur de l’OM, désormais consultant pour la radio Talk Sport, n’a pas mâché ses mots et a même annoncé une possible très grosse surprise dans les semaines à venir.

« Il y a eu d'autres managers au PSG qui ont gagné des choses et ont été limogés, alors ne soyez pas surpris si Poch se fait limoger au PSG… surtout si Lille remporte le championnat. Lille qui gagne la Ligue 1, c’est pire que Leicester gagnant la Premier League. C’est une équipe bien inférieure. Lille n’est même pas la plus grande équipe de sa région. C’est la deuxième. Le RC Lens est un club beaucoup plus grand dans le nord de la France. C'est comme si Sunderland gagnait le championnat contre Man City. Désolé pour les fans de Sunderland si je vous ai contrariés, mais c'est la meilleure comparaison. Au final, l’absence de titre et la défaite face à Manchester City (4-1 sur les deux matchs), le PSG est parfaitement capable de virer Pochettino », a expliqué l’ancien attaquant irlandais, qui dévoile une issue de la saison que personne n’avait vu venir jusqu’à présent.