PSG : Le Real champion d'Europe, Al-Khelaïfi enrage

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

La guerre entre les clubs espagnols et le PSG continue. Nasser al-Khelaïfi s'en est pris directement au Real Madrid lors de la 28e Assemblée générale de l'ECA.

Président du PSG, l'un des clubs les plus riches et puissants au monde, Nasser al-Khelaïfi est encore plus influent dans le monde du football depuis qu'il est le président de l'Association européenne des clubs. Durant l'une de ces assemblées, le dirigeant qataris en a profité pour régler ses comptes avec le Real Madrid, notamment sur le souhait d'une création de Super League par Florentino Pérez, le président du club de la Maison Blanche. « C'est étrange que le Real Madrid célèbre sa victoire en Ligue des champions. C'est très étrange que vous alliez contre la compétition, mais que vous participiez et célébriez le fait d'avoir gagné le titre. Je trouve que c’est très bizarre, pour être honnête. Mais nous n’allons pas perdre de temps avec ça et nous allons continuer à travailler » fustige Nasser qui rêve toujours de gagner cette fameuse C1.

Al-Khelaïfi dégomme le Real et le Barça

Une preuve qu'il y en avait pour tout le monde avec le président du PSG, qui a aussi égratigné le FC Barcelone et sa façon de gérer son budget. Le club catalan s'était pris la première salve, notamment sur le fait que les dettes s'accumulaient mais que le mercato était quand même flamboyant, sans que cela ne fasse broncher l'UEFA ou la Liga. Le Real et le Barça en prennent pour leur grade de la part du boss parisien, et ce n'est clairement pas un hasard.

Le PSG, nouveau chouchou de la C1 ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Saint-Germain (@psg)

En avril 2021, alors que le monde entier est frappé par la crise du coronavirus, plusieurs clubs s'allient pour protester contre l'UEFA et la Ligue des Champions. 12 clubs veulent créer une compétition fermée, plus prestigieuse, avec les meilleures équipes d'Europe. La Juventus, Chelsea, le Barça, l'AC Milan et d'autres cadors du vieux continent font partie de ce faramineux projet. Si grâce à l'appui des supporters et sous la menace de l'UEFA, ce projet est finalement enterré, Florentino Pérez a plusieurs fois fait écho de la création d'une nouvelle compétition européenne, plus avantageuse pour les clubs. Le but est d'avoir une ligue avec les meilleures clubs au monde pour plus de matchs, mais surtout, plus de profits. Le PSG qui s'est directement montré contre, tout comme le Bayern Munich ou le Borussia Dortmund, a renforcé ses liens avec l'UEFA et attise encore plus les frictions avec le Real Madrid. Dans un conflit qui dépasse largement le cadre du football désormais.