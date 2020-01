PSG : L’improbable come-back de Gameiro envisagé au mercato !

Dans : PSG.

Après la victoire du Paris Saint-Germain sur la pelouse de Lorient dimanche soir (0-1), Leonardo a ouvert la porte à un départ d’Edinson Cavani au mercato.

Courtisé par l’Atlético de Madrid et plusieurs formations anglaises comme Manchester United ou Chelsea, l’international uruguayen est plus que jamais sur le départ. Une situation inconfortable pour le PSG, qui n’entend pas terminer la saison avec Mauro Icardi, Kylian Mbappé et Eric-Maxim Choupo-Moting comme seuls avant-centres alors que l’équipe est toujours engagée dans les quatre compétitions. Raison pour laquelle, selon les informations récoltées par ESPN, le PSG songe à un improbable come-back de Kevin Gameiro.

Le média affirme que la possibilité de voir l’international tricolore au PSG est réelle, ce dernier étant désormais le troisième attaquant dans la hiérarchie du FC Valence derrière Maxi Gomez et Rodrigo. Disponible pour moins de 15 ME, Kevin Gameiro présente l’avantage de parfaitement connaître la Ligue 1, le PSG en particulier, et dispose d’une bonne expérience en compétition européenne. Une seconde piste est toutefois évoquée par le média, celle menant à Fernando Llorente. Auteur de belles prestations en Ligue des Champions la saison dernière avec Tottenham, l’Espagnol ne paraît pas au sommet de son art du côté de Naples cette saison. Assurément, ces deux pistes ne vont pas faire rêver les foules au PSG, où les supporters espéraient voir Edinson Cavani terminer la saison au sein du club francilien. A moins d’un retournement de situation, ce ne sera pas le cas…