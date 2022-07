PSG : Icardi bloque tout, Campos enrage

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG aura un grand chantier à réaliser cet été sur le marché des transferts. En plus des arrivées, Luis Campos devra également vendre de nombreux indésirables, dont fait partie Mauro Icardi.

Le PSG s'active en coulisses depuis quelques semaines. L'arrivée de Luis Campos combinée au retour d'Antero Henrique va changer pas mal de choses. En effet, exit la politique des stars à outrance et welcome à une meilleure stratégie d'effectif. Cela passera par le recrutement de joueurs en adéquation avec l'idée de jeu que voudra mettre en place Christophe Galtier mais aussi par le départ de quelques indésirables. On parlait ces derniers jours d'une volonté du PSG de voir partir Neymar. Mais le Brésilien, dont le contrat expire en 2027, a peu de chance de quitter le navire. Pas le même son de cloche concernant une grosse liste de joueurs. L'un des premiers joueurs que le PSG semble vouloir partir partir est Mauro Icardi. L'Argentin a pas mal de pistes, mais pas forcément dans des clubs qui le font rêver.

Icardi ne compte pas partir si facilement du PSG...

Bien fit Mauro Icardi 👀 pic.twitter.com/oecx3d56B0 — La Source Parisienne (@lasource75006) July 1, 2022

En effet, Wolverhampton est intéressé par l'opportunité de récupérer Icardi. Le club anglais, avec l'aide de l'agent Jorge Mendes, voulait trouver les bons arguments pour séduire l'ancien de l'Inter. Mais apparemment, la Premier League n'attire pas plus que cela Icardi et son entourage. Selon les informations de Nicolo Schira, Mauro Icardi a en effet refusé l'offre de Wolverhampton. Une piste de moins qui ne fera pas le bonheur du PSG... Autre possibilité pour l'Argentin selon la presse italienne : Monza ! Le club promu en Serie A et qui appartient à Silvio Berlusconi, veut attirer des joueurs de renom dans ses rangs. L'ancien dirigeant de l'AC Milan aurait déjà contacté Wanda Nara pour convaincre tout le clan Icardi de revenir en Lombardie. Parmi les propositions faites à Wanda Nara pour la séduire, la possibilité d'être à la présentation de programmes de Mediaset. De quoi donner envie à la femme et agente de Mauro Icardi. Pour autant, l'attaquant de 29 ans rappelait récemment sa volonté de rester au PSG pour s'y imposer. Et de son côté, Monza aura du mal à s'aligner sur son salaire de plus de 7 millions d'euros par an. Sous contrat avec le club de la capitale jusqu'en 2024, Icardi est estimé à un peu plus de 20 millions d'euros.