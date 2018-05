PSG : Eder Militão, première recrue surprise de Paris au mercato ?

Dans : PSG, Mercato.

Le PSG pourrait bien ne pas laisser filer un bon coup sur le marché des transferts, même si le timing ne lui est pas favorable.

Très actif en cette fin de saison, Thomas Tuchel procède par étape en rencontrant plusieurs joueurs du club en vue de la rentrée de juillet prochain. Mais le nouvel entraineur parisien se penche également sur le recrutement, qui sera forcément décisif. Pour le moment, difficile d’avancer tant que l’UEFA n’a pas livré son verdict en ce qui concerne le respect, ou non, du fair-play financier. Et si le PSG en profitait pour faire un premier coup plus modeste, qui ne le mettrait donc pas en danger vis à vis des instances européennes ? C’est l’information révélée par Paris United, qui affirme que le champion de France espère griller tout le monde dans le dossier Eder Militão.

Ce très jeune arrière droit évolue actuellement à Sao Paulo, et pourrait être le dernier Brésilien en date à faire le trajet jusqu’à Paris. Si le PSG se bouge très rapidement sur ce joueur, c’est parce qu’il sera libre en janvier 2019, ayant refusé de prolonger son contrat avec le Tricolor. Autant dire que l’accord pour le faire venir ne coûterait pas grand-chose, et il serait déjà prévu de le prêter ensuite quelques mois au Portugal, au sein du Vitoria Guimaraes. Mais le PSG n’est pas le seul à avoir flairé le bon coup, car si le Fenerbahçe s’est renseignés, des clubs anglais et italiens rêvent de réaliser ce joli coup à moindre prix, pour un défenseur de 20 ans promis à un très grand avenir selon les suiveurs du championnat brésilien.