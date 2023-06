PSG ‍: Donnarumma se lâche sur le cas Galtier

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le départ de Christophe Galtier du Paris Saint-Germain devrait intervenir dans les prochains jours. Si c'est un sujet sensible dans le vestiaire, cela ne l'est pas pour Gianluigi Donnarumma qui a mis les pieds dans le plat.

A l’image de ses coéquipiers parisiens, le gardien de but italien du PSG n’a pas réellement été convaincant face à Clermont. Un match qui a résumé la saison de Gigio Donnarumma, capable de prestations de classe mondiale, mais également de fautes techniques indignes d’un joueur de son rang. Mais le vainqueur de l’Euro 2021 a tout de même ajouté un titre de champion de France à son palmarès, même s’il rêve de gagner la Ligue des champions avec Paris. Cependant, Donnarumma va probablement devoir travailler sous les ordres d’un nouvel entraîneur, car les dirigeants ont décidé que Christophe Galtier n’était pas l’homme qui allait permettre de décrocher la C1. Tandis que ses coéquipiers se gardent bien de parler sur ce sujet très sensible du technicien, le portier italien a clairement fait entendre sa voix. Prenant ouvertement le risque de se mettre les supporters parisien à dos.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par GIANLUIGI DONNARUMMA (@donnarumma)

Après avoir reçu son trophée de champion de France, l’ancien joueur de l’AC Milan a fermement défendu Christophe Galtier. « L’avenir de Christophe Galtier ? Ce n'est pas à moi qu'il faut poser la question. A titre personnel, j'espère qu’il va rester parce que c'est un grand entraîneur, il peut encore donner beaucoup au PSG. Je suis très heureux d'avoir fait une saison avec lui et j'espère en faire encore beaucoup d’autres », a répondu Gianluigi Donnarumma sur ce sujet de l’entraîneur du Paris Saint-Germain. Une prise de position courageuse et qui pour l'instant reste totalement isolée, aucun autre joueur parisien n'étant monté au créneau pour soutenir le coach français. Du moins verbalement.

Ramos n'a pas oublié Galtier

Ramos a donné son numéro de téléphone à Galtier, il lui a demandé où il allait entraîné l’année prochaine et qu’il le suivrait quoi qu’il arrive pic.twitter.com/LuAamEkEzx — B (@JackyBooooy) June 3, 2023

Car Sergio Ramos a, lui aussi, envoyé un signe très fort à destination de Christophe Galtier. Après avoir marqué le premier but du PSG, le légendaire défenseur espagnol s'est jeté dans les bras de son entraîneur, afin de le saluer une dernière fois avant de probablement signer un nouveau contrat en Arabie Saoudite. Un moyen comme un autre de rappeler que si Galtier n'a sûrement pas été à la hauteur de cette saison au Paris Saint-Germain, ce n'est pas non plus un technicien bas de gamme. Mais forcément, quand on voit le casting des entraîneurs du PSG depuis que le Qatar a racheté le club en 2011, on peut aussi se poser des questions sur ceux qui doivent les recruter.