PSG ‍: DJ Snake affole la police avant Paris-Arsenal

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le Collectif Ultras Paris a demandé aux supporters du PSG qui n'ont pas de billet pour la demi-finale contre Arsenal de ne pas se rendre autour du Parc des Princes. Mais DJ Snake a lui donné un rendez-vous qui donne déjà des migraines aux forces de l'ordre.

A quelques heures du match face aux Gunners, qui devrait donner lieu à un tifo légendaire, le CUP a demandé aux fans parisiens de ne pas venir autour du stade s'ils n'ont pas de ticket. Et différents comptes de supporters du PSG sur les réseaux sociaux ont fait passer le même message, la préfecture de police voulant éviter les soucis autour du Parc des Princes pour un match classé 3 sur 5 au niveau des risques. « Seuls les détenteurs de billets pour la rencontre pourront accéder au Parc des Princes et ses abords », a encore rappelé la police à quelques heures du match, lequel ne sera pas diffusé sur un écran géant.

Même s'il y aura un gros déploiement de policiers et de CRS, une qualification du Paris Saint-Germain pour la finale de la Ligue des champions contre l'Inter risque de provoquer des scènes de liesse dans la capitale. Et c'est dans ce climat que DJ Snake, star mondiale et supporter acharné du PSG a donné rendez-vous à tout le monde en cas de victoire face à Arsenal.

Un rendez-vous sur les Champs-Elysées après le match ?

Interrogé par Le Parisien sur cette demi-finale de Ligue des champions contre les Gunners, que Paris entame avec un avantage d'un but suite à sa victoire l'Emirates Stadium, DJ Snake veut débarquer sur l'avenue des Champs-Élysées si le PSG se qualifie pour la finale, qui se jouera le 31 mai à l'Allianz Arena de Munich. « Je suis prudent, parce qu’on a tellement souffert, que ça ne va pas être un match facile contre Arsenal. Je vois beaucoup de gens qui s’enflamment à dire qu’on va passer, ce n’est pas gagné, ça va être un match compliqué. Et par contre, si on se qualifie, rendez-vous sur les Champs-Élysées en train de faire la fête avec tout le monde », a lancé l'artiste, qui assistera à cette rencontre pas loin de Nasser Al-Khelaifi, un de ses amis. En espérant pour DJ Snake que le scénario du match face à Arsenal n'anéantisse pas ses espoirs de faire la fête sur la plus belle avenue du monde. De manière préventive, la préfecture de police a déjà demandé aux commerçants des Champs-Élysées de fermer à 21 heures pour éviter d'éventuels débordements.