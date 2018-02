PSG : Cristiano Ronaldo est plus fort que Neymar, il s'explique

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Ce mercredi soir, un véritable « match dans le match » est attendu entre Cristiano Ronaldo et Neymar lors de Real-PSG. Sur le déclin selon certains observateurs, l’international portugais est toujours aussi redoutable en Ligue des Champions. Une efficacité en Europe qui pousse Eric Di Meco à se méfier de la star du Real Madrid. A tel point que l’ancien défenseur de l’OM choisirait CR7 plutôt que Neymar, s’il devait choisir entre les deux pour composer son équipe de rêve…

« Sur la forme du moment, il y a match, mais comment peut-on balayer le dernier Ballon d’Or ? On attend surtout Neymar pour faire gagner des matchs de Ligue des champions. Qu’il fasse des performances contre Dijon, Caen et Strasbourg, ça m’impressionne moyennement. Il a été recruté pour gagner la Ligue des champions en étant la star de l’équipe. Du coup, même si Cristiano Ronaldo était en difficulté, quand tu es champion d’Europe en titre avec ton pays, vainqueur de la Ligue des champions, Ballon d’or, et que tu es surtout toujours aussi décisif, tu passes devant Neymar » a lâché l’ex-international français. Chacun se fera son propre avis en attendant d’avoir un début de réponse ce mercredi soir à Santiago Bernabeu.