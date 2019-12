PSG : Cavani vendu au mercato, faux annonce le Spectre

Dans : PSG.

Alors que l'on annonce un accord déjà trouvé entre Edison Cavani et l'Atlético Madrid pour un transfert dès ce mercato, une voix s'élève pour repousser l'idée d'une vente imminente du Matador par le PSG.

Edinson Cavani aura-t-il l’occasion de faire ses adieux aux supporters du Paris Saint-Germain au Parc des Princes. A cette questions, nombreux sont ceux qui pensent que ce ne sera pas le cas, le PSG semblant vouloir accepter une offre de l’Atlético Madrid dès ce marché hivernal des transferts, qui ouvre dans une semaine. Il est vrai que Leonardo et Nasser Al-Khelaifi ont clairement intérêt à voir partir le meilleur buteur de l’histoire du club de la capitale en janvier prochain plutôt qu’en juin, puisque l’attaquant uruguayen sera totalement libre.

Trop cher, trop utile, Cavani restera au PSG

Mais pour Gilles Favard, le départ d’Edinson Cavani d’ici la fin du mercato d’hiver est impossible. « Edinson Cavani est un joueur qui a marqué l'ère qatarie. Il est arrivé au début du projet au PSG. Il a marqué beaucoup de buts. On disait qu'il ne pouvait pas s'entendre avec Ibrahimovic, et ça ne s'est pas trop mal passé. Quand Neymar et Mbappé sont arrivés, j'avais dit que footballistiquement, ils ne s'entendraient pas. Je n'ai pas eu tort. Il faut regarder les choses en face. Le PSG est favori pour gagner la Ligue des champions. On ne sait jamais ce qu'il peut se passer et on n'est pas sûr qu'il n'y ait pas un joueur blessé. Mais justement, le problème, ce sont ses blessures. Leonardo doit lui préparer une sortie particulière et Cavani gagne trop à Paris pour partir demain matin », a confié le journaliste, qui voit donc El Matador aller au bout de son contrat et partir la tête haute du Paris Saint-Germain. Ce scénario est probablement celui rêvé par les fans du PSG...et Edinson Cavani.