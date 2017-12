PSG : Cavani cartonne, son agent rêve de son transfert et a déjà une idée

Dans : PSG, Serie A, Mercato.

Epaulé par Neymar et Kylian Mbappé, l’avant-centre Edinson Cavani (30 ans) se montre plus efficace que jamais au Paris Saint-Germain.

Fini le temps où l’Uruguayen était moqué pour sa maladresse. Cette saison, El Matador a fait taire les critiques, notamment avec ses 19 buts inscrits en une demi-saison de Ligue 1. Mieux, l’ancien joueur de Naples, auteur de 155 réalisations sous le maillot parisien, deviendra bientôt le meilleur buteur de l’histoire du PSG sachant que Zlatan Ibrahimovic (156) n’est plus qu’à une longueur. Dans ces conditions, le chouchou du Parc des Princes a tout pour être heureux dans la capitale. Et pourtant, son frère et agent le verrait bien revenir en Serie A.

« J'ai parlé avec son frère, il aimerait bien revenir en Italie, a révélé l’ancien joueur de la Lazio Rome Ruben Sosa, interrogé par TMW Radio. Je ne pense pas au Napoli, ils ne s'étaient pas quittés en bons termes. Mais il veut vraiment revenir. Qui peut se le permettre en Serie A ? La Juventus, l'Inter et la Roma. La Lazio doit recruter de meilleurs joueurs. Je l'ai dit au président : "achète Cavani !" Il marque partout où il passe. A Rome, on le prendrait volontiers. » On a quand même du mal à imaginer un départ du buteur parisien dans les mois à venir.