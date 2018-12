PSG : Buffon pas à la hauteur ? Rothen ne prend pas de gants

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Désormais considéré comme le numéro 1 dans les matchs de Ligue des Champions, Gianluigi Buffon apporte son expérience des grands rendez-vous à une équipe qui se sent visiblement plus rassurée. Mais cela ne suffit pas pour convaincre certains observateurs. S’il n’a pas eu grand chose à faire contre l’Etoile Rouge de Belgrade, le portier italien a tout de même encaissé un but sur une frappe au second poteau de Gobeljic. Le tir est puissant et assez proche, mais Buffon le concède à son premier poteau, ce qui n’est jamais avantageux pour un gardien. C’est sévère, mais cela suffit à Jérôme Rothen pour tomber sur l’ancien de la Juventus.

« C’est lui le responsable. Si c’est Alphonse Areola qui fait la prestation de Buffon, tout le monde le démonte. Il faut qu’il y ait un juste milieu : la hiérarchie est très claire, il a un pas d’avance et c’est sur qu’il jouera les 8es de finale. Mais pour que le PSG passe le cap et arrive à conserver ce fameux caractère, il va falloir aussi que le gardien soit à la hauteur de cet événement. Je trouve qu’il ne fait pas l’arrêt qu’il faut sur le but », a balancé le consultant de RMC, persuadé qu’il y avait mieux à faire sur cette action et que Buffon est venu pour réaliser ce genre d’arrêts.