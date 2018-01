PSG : Ben Arfa prend une décision radicale pour son avenir

Dans : PSG, Mercato.

Neuf mois après son dernier match officiel avec le PSG, Hatem Ben Arfa n’a aucune intention de faire cadeau de ses derniers mois de salaire à son club actuel.

Depuis l’été dernier, un bras de fer sans issue se déroule entre les représentants du joueur et le club de la capitale, au sujet de la libération de sa dernière année de contrat. Le PSG, qui consent à laisser partir son joueur sans réclamer d’indemnités de transferts, n’a en revanche jamais souhaité lui payer l’ensemble de son salaire restant, et en a fait une question de principe. Même chose en face, et la situation ne se débloquera pas cet hiver.

Selon Le Parisien, l’attaquant parisien ne regarde même pas ce qui pourrait lui être proposé ailleurs, lui qui est concentré sur ses… entrainements avec le PSG. Un départ n’est pas envisageable pour le clan Ben Arfa dans cette situation bloquée sur le plan contractuel, et le joueur va donc poursuivre sa saison de figuration avant d’être libre de rejoindre le club de son choix la saison prochaine. Une décision qui ressemble tout de même à un immense gâchis pour le joueur qui aura alors 31 ans, et devra alors une nouvelle fois retrousser ses manches pour retrouver son meilleur niveau, comme cela avait été le cas à Nice en 2015.