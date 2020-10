PSG : Adil Rami attaque Neymar, bienvenue en 2020

Dans : PSG.

Neymar a été transparent mardi soir contre Manchester United. L’attaquant du PSG a également perdu trop de ballons par sa volonté de vouloir dribbler les Red Devils.

Le PSG n’était pas au niveau mardi soir contre Manchester United (1-2) pour prétendre à empocher les trois points. Si collectivement, aucun sentiment de maitrise ne s’est dégagé, les stars n’ont pas été à la hauteur à l’image de Neymar. Le Brésilien a presque tout raté, a perdu des ballons et n’a clairement pas dynamité le secteur offensif de son équipe comme il a si souvent l’habitude de le faire. Une attitude loin d’être irréprochable qui aurait fait sortir Adil Rami de ses gonds s’il était son coéquipier. Le défenseur de Boavista, depuis peu consultant pour RMC, l’a rapporté dans Top of the Foot ce mercredi soir.

« Moi, perso, je pète les plombs parce que quand tu le fais à plusieurs reprises, je craque. Peu importe le statut, moi je pète les plombs car je pense toujours à l’équipe. La réponse, elle est claire. C’est énervant parce qu’à un moment donné, on perd des ballons et derrière c’est moi qui vais le payer, c’est moi qui vais souffrir. C’est un travail d’équipe et c’est très important », a-t-il déclaré sans langue de bois. Une réponse cash du champion du monde qui ne se serait pas gêné pour aller recadrer le Brésilien. Méfiance donc du côté de Boavista si des partenaires de l’ancien Lillois seraient tentés par faire du Neymar sur les terrains de Liga Nos.