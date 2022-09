Officiel : Le PSG dévoile son troisième maillot

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG a dévoilé ce vendredi son troisième maillot, réalisé en collaboration avec son équipementier Nike.

A l’instar de l’OM il y a quelques jours, le Paris Saint-Germain vient de dévoiler son troisième maillot. Une tunique assez sobre, blanche avec des tons rouges et bleus, qui devrait convenir aux supporters du club parisien. « Imaginé en miroir du maillot domicile dévoilé au mois de juin, le troisième maillot parisien revisite l’un des designs les plus emblématique du club. Pour la première fois, la tunique blanche est fendue d’une bande centrale intégralement parée de bleu et bordée de liserés rouges. Comme c’est désormais le cas depuis plusieurs saisons, les maillots portés par les équipes du Paris Saint-Germain comme les supporters sont conçus à partir de tissus polyester 100%, issus de bouteilles en plastiques recyclées » explique le club de la capitale dans un communiqué officiel publié ce vendredi.