Officiel : Carlos Soler signe au PSG jusqu’en 2027

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Après avoir recruté Fabian Ruiz en début de semaine, le Paris Saint-Germain continue de se renforcer en cette fin de mercato. Puisque ce jeudi soir, le club de la capitale française a officialisé l’arrivée de Carlos Soler.

À un an de la fin de son contrat, le joueur de 25 ans quitte donc Valence, son club formateur, pour relever le défi parisien. Une recrue made in Luis Campos, qui a saisi cette opportunité de marché en déboursant un chèque de 20 millions d’euros bonus compris, pour faire venir le milieu espagnol. Probablement la dernière recrue du mercato d’été du PSG, Soler s’est engagé jusqu’en 2027 avec le pensionnaire du Parc des Princes.

Un véritable honneur pour le nouveau milieu du PSG. « Je suis très heureux ! C'est une nouvelle aventure dans ma carrière, et je me sens très fier et impatient à l'idée de commencer à travailler avec mes coéquipiers, de les rencontrer et de tout donner pour ce maillot. Mardi, nous jouons notre premier match de Champions League au Parc des Princes, et ce sera l'occasion pour moi de le découvrir. Je suis sûr que ce sera une grande fête pour tout le monde et pour les supporters », a lancé Soler, sur le site de son nouveau club, qui réalise donc une très grosse fin de mercato.