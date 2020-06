Officiel : Ahamada et Baldé signent pro au PSG

Dans : PSG.

Dans deux communiqués publiés ce mardi matin, le PSG a officialisé les signatures des premiers contrats professionnels d’Anfane Ahamada et de Thierno Baldé.

« Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la signature du premier contrat professionnel d’Anfane Ahamada Mze. Le milieu de terrain français de 18 ans est désormais lié au club de la capitale jusqu’au 30 juin 2023 » indique le Paris Saint-Germain dans un premier communiqué.

Au sujet de Baldé, le club francilien explique que « Le défenseur français de 18 ans est désormais lié au club de la capitale jusqu’au 30 juin 2023 ». Au PSG, la volonté est clairement de faire signer les joueurs les plus prometteurs, qu’ils aient le niveau ou non pour évoluer au sein de l’équipe première du club, afin de récupérer une indemnité de transfert en cas de départ et de s’éviter les cas Adil Aouchiche et Tanguy Kouassi…