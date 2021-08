Mbappé, Pogba, Haaland, la réponse XXL de Madrid au PSG !

Dans : PSG.

Le Paris Saint-Germain a frappé fort lors de ce mercato en recrutant 5 joueurs de classe mondiale, mais dans un an le Real Madrid pourrait répondre au club de la capitale en s'offrant un trio explosif composé de Mbappé, Pogba et Haaland.

Il fallait le voir pour le croire, la présentation des cinq renforts du Paris Saint-Germain samedi soir dans un Parc des Princes ivre de plaisir ressemblait à un Noël où chaque paquet cadeau ouvert était plus beau que le précédent. En faisant signer Hakimi, Wijnaldum, Donnarumma, Ramos et Messi, Nasser Al-Khelaifi et Leonardo ont fait un cadeau XXL aux supporters du PSG. Cependant, si la fête a été belle, les sifflets à l’encontre de Kylian Mbappé ont montré que le mercato n’était pas terminé. La situation de la star française est toujours incertaine et si Paris devait vendre Mbappé au Real Madrid avant le 31 août ça serait un coup dur tout de même pour Mauricio Pochettino.

Got insulted, got booed, goes on the pitch and drops a MOTM performance. @KMbappe ❤️ pic.twitter.com/noJjasJJgX — mbappegoals (@mbappegoals_) August 14, 2021

Si du côté parisien on est toujours décidé à conserver Mbappé, du côté madrilène on se frise les moustaches, Florentino Perez ayant visiblement une énorme idée en tête. Pour le président des Merengue, la possibilité de signer le joueur français du PSG en fin de contrat ouvre la porte à un mercato 2022 gigantesque. Car si Mbappé arrive pour 0 euro, il ne sera pas le seul à rejoindre la Maison blanche dans cette situation. Ce dimanche, le Daily Star confirme les infos de Sky Sports et affirme que Paul Pogba a décidé d’imiter Mbappé et d’aller jusqu’au bout de son contrat avec Manchester en 2022.

📰🗣️



Paul Pogba will run down the final 12 months of his #MUFC contract before joining Real Madrid on a free transfer next summer. — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) August 15, 2021

Auteur de quatre passes décisives samedi lors de la large victoire de Manchester United face à Leeds, Paul Pogba ne prolongera pas avec les Red Devils afin de lui aussi signer libre avec le Real Madrid annonce le tabloïd anglais. Après avoir longtemps été annoncé du côté du Paris Saint-Germain, le milieu offensif français aurait finalement été convaincu de rejoindre Karim Benzema et Kylian Mbappé en Liga, et il aurait chargé Mino Raiola de boucler cette opération d’ici la saison prochaine.

Erling Haaland aujourd’hui :



2 buts ⚽️

3 passes décisives 🎯



PHÉNOMÉNAL 🤯 pic.twitter.com/eURHcTR7v9 — Haaland France 🇵🇸 (@HaalandFrance) August 14, 2021

Mais une fois Kylian Mbappé et Paul Pogba recrutés à moindre prix par rapport à la valeur du marché, Florentino Perez ne veut pas s’arrêter là. Grâce à un budget mieux géré que son concurrent barcelonais, le patron du Real Madrid souhaite lâcher un chèque colossal afin de faire venir Erling Haaland, encore une fois énorme lors de la large victoire de Dortmund samedi en ouverture de la Bundesliga. Le cyborg ne sera pas transféré lors de ce marché des transferts, mais Madrid pense que tout sera possible dans un an et se l'est fait confirmer par les dirigeants du club allemand. Avec Mbappé, Pogba et Haaland, le Real Madrid se prépare un été 2022 bouillant.