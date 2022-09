Mbappé boude, le PSG n’a pas recruté son ami

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

A travers son comportement et ses déclarations, Kylian Mbappé laisse paraître un certain mécontentement. En réalité, l’attaquant du Paris Saint-Germain en veut à ses dirigeants qui n’ont pas tenu leurs promesses faites au moment de sa prolongation.

Les indices sont assez clairs. En plus du penaltygate, les déclarations de Kylian Mbappé montrent que l’attaquant du Paris Saint-Germain n’est pas totalement épanoui depuis quelques semaines. Le Français a notamment profité de la trêve internationale pour se plaindre de son manque de liberté sous les ordres de Christophe Galtier. En réalité, cette mauvaise humeur serait liée aux promesses faites par ses dirigeants au moment de sa prolongation de contrat cet été.

Pour le convaincre de rester et de ne pas rejoindre le Real Madrid, la direction francilienne lui a présenté un projet différent de celui mis en place cette saison. La radio RMC confirme que Neymar ne faisait pas partie des plans présentés à Kylian Mbappé, qui n’a pas pour autant demandé le départ du Brésilien. En tout cas, l’ancien joueur du FC Barcelone est finalement resté. Et pour ne rien arranger, le voilà considéré comme le meilleur élément du Paris Saint-Germain après son excellent début de saison. L’ex-indésirable a même droit aux félicitations de l’entraîneur Christophe Galtier pour son implication.

Mbappé attendait un attaquant

De quoi agacer l’international tricolore qui, à l’image de ses supérieurs, estime que le mercato n’a pas été réussi. Toujours parmi les promesses de la direction, un attaquant de classe mondiale devait débarquer pour fixer les défenses, et permettre à Kylian Mbappé de bénéficier de cette fameuse liberté. Le gamin de Bondy espérait alors la venue d’un buteur comme Robert Lewandowski, Gianluca Scamacca ou Marcus Rashford dont il est proche. Finalement, aucun d’entre eux n’est venu et Kylian Mbappé se retrouve seul et surtout mécontent à la pointe de l’attaque.