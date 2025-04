Marquinhos capitaine fragile, le PSG tremble

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Capitaine du PSG depuis le départ de Thiago Silva en 2020, Marquinhos ne fait pas l’unanimité en interne. Son statut pourrait être remis en cause, tout comme son avenir lors du prochain mercato.

Même s’il réalise jusqu’à présent une bonne saison, Marquinhos suscite quelques doutes en interne. Le capitaine du Paris Saint-Germain, sous contrat jusqu’en 2028, fait notamment débat pour son manque de leadership dans le vestiaire. Selon les informations de L’Equipe, le Brésilien est bien sûr une personnalité « écoutée et expérimentée » au sein du vestiaire. L’ancien défenseur de la Roma n’hésite pas à encourager ses partenaires et demeure le principal relai de Luis Enrique. Cependant, il ne coche pas toutes les cases selon la direction parisienne, qui regrette notamment le manque de leadership du défenseur de 30 ans, souvent discret à la mi-temps et encore plus lorsque les choses tournent mal pour le PSG.

Marquinhos, Kimpembe, Luis Enrique... Après les départs des superstars, le leadership dans le vestiaire du PSG est désormais partagé

En interne, de gros doutes entourent justement le statut de capitaine de Marquinhos selon le quotidien national. Plus globalement, c’est l’avenir du joueur dans la capitale française qui fait actuellement l’objet de gros doutes au sein de la direction sportive. La preuve, l’hypothèse d’un départ de Marquinhos à la fin de la saison « n’est plus balayée dans les bureaux du Campus PSG ». Une situation suivie de près par l’Arabie Saoudite, qui rêve de faire de l’actuel capitaine parisien l’une des stars du futur mercato estival en Saudi Pro League.

Marquinhos, un statut fragilisé et un avenir incertain

« Ce serait la fin d'une époque. Le 31 mai, dans la nuit munichoise, « Marqui » pourrait la boucler d'une manière si spéciale » conclut L’Equipe, qui s’imagine déjà Marquinhos quitter le Paris Saint-Germain sur un sacre en Ligue des Champions. Aucune décision définitive n’a été prise mais clairement, l’idée d’un départ est à présent sur la table pour celui qui fut convoité par Chelsea ou encore Barcelone et le Real Madrid les années précédentes. Reste à connaître la position du joueur et ses envies quant à sa future destination en cas de départ du PSG dans les semaines à venir.