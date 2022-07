Le PSG sans Mbappé, Lionel Messi a tout prévu !

Dans : PSG.

Ce dimanche (20h), le PSG affronte le FC Nantes pour le compte du Trophée des champions. En l'absence de Kylian Mbappé, Leo Messi aura pas mal de pression sur les épaules.

Le PSG entame officiellement sa saison ce dimanche lors du Trophée des champions, qui a lieu à Tel Aviv (Israël). Pour ce premier titre à conquérir, Christophe Galtier sera privé de Kylian Mbappé, suspendu. L'ancien coach de Nice devrait donc faire confiance à un trio composé de Pablo Sarabia, Neymar Jr et Leo Messi. La Pulga, pour sa deuxième saison avec le PSG, compte bien tout donner pour faire taire les critiques à son sujet. Ses prestations lors des rencontres de préparation du club de la capitale ont été séduisantes et annoncent peut-être le début de quelque chose de très positif pour le PSG. En cette année de Coupe du monde, et ayant fait l'ensemble de la préparation, l'ancien du Barça retrouve pas mal de couleurs.

Messi, un statut à assumer

La presse espagnole, via Marca, s'en félicite notamment. Vu d'Espagne, on a en effet hâte de revoir le grand Messi du côté du PSG. La saison passée, l'Argentin avait connu du retard à l'allumage et son rendement n'a pas toujours convaincu. En 33 matchs disputés toutes compétitions confondues, Leo Messi n'avait inscrit que 10 buts et délivré 14 passes décisives. Outre des statistiques pas forcément à la hauteur de son talent, son placement sur le terrain sous l'ère Mauricio Pochettino posait aussi question. L'ancien de Tottenham avait tendance à mettre Messi sur un côté, ce qui n'exploitait pas au mieux ses forces actuelles. Tout changera de ce point de vue avec Galtier, qui évoluera la saison prochaine en 1-3-4-1-2. Et dans ce système, Leo Messi sera meneur de jeu, au poste de numéro 10. Devant lui, il aura Mbappé et un Neymar qui semble retrouvé et heureux depuis quelques mois maintenant. Ce dimanche, Messi devra néanmoins faire sans Mbappé. Mais son association avec Neymar, et également Pablo Sarabia, est prometteuse. Ce match contre Nantes pourrait donc bel et bien lancer l'aventure de la Pulga au PSG. En cas de saison accomplie, il ne serait pas si délirant de l'imaginer activer l'option d'un an supplémentaire incluse dans son contrat pour continuer dans la capitale jusqu'en 2024, malgré l'intérêt du Barça. Autant dire que les changements de l'été et le départ de Pochettino ne sont pas synonyme de traumatisme pour La Pulga.

A la suite de ce Trophée des champions, et peu importe le résultat de ce dernier, le PSG va repartir de plus belle sur le mercato. Et l'une des priorités de Luis Campos reste de renforcer la défense des champions de France. En ce sens, Milan Skriniar est espéré. Mais les demandes de l'Inter sont pour le moment jugées trop hautes. Malgré son contrat arrivant à échéance en 2023, les Lombards exigent un chèque de 70 millions pour lâcher le Slovaque. Problème, le PSG ne propose que 55 millions plus divers bonus. Si les négociations avec l'Inter pour Skriniar venaient à échouer, Campos activera d'autres pistes. Et selon L'Equipe, le Portugais apprécie tout particulièrement le profil de Wesley Fofana. L'ancien défenseur de Saint-Etienne impressionne depuis son arrivée en Premier League du côté de Leicester. Mais à l'instar de Skriniar, le PSG devra sortir un gros tarif pour se l'offrir. Les Foxes veulent plus de 70 millions d'euros pour lâcher Fofana, qui a encore un contrat à Leicester jusqu'en juin 2027. Dans ce dossier, les champions de France devront aussi faire face à la concurrence de grands clubs, comme Chelsea ou encore Manchester City. Au vu des montants demandés pour les défenseurs centraux visés, le PSG devra se résoudre à faire une petite folie, à moins de réaliser des ventes satisfaisantes. Thilo Kehrer et Georginio Wijnaldum sont annoncés comme partants dans les prochaines heures. Un bon début pour Luis Campos et consorts...