Le PSG remet 10 millions pour Skriniar, l'Inter va craquer

Le PSG est bien décidé à boucler sa première arrivée dès le début du mercato. Le club parisien, qui veut un défenseur central, a ciblé Milan Skriniar de l'Inter Milan. Pour faire plier les Nerazzuri, les Parisiens soignent leur offre.

La saison 2021-2022 du PSG n'a pas été un long fleuve tranquille. Malgré un titre rapidement acquis, les Parisiens n'ont pas toujours été très convaincants dans le jeu. Surtout, ils ont manqué de sérénité défensive, une rareté depuis l'arrivée de QSI en 2011. Le départ de Thiago Silva, présent de 2012 à 2020, n'est sans doute pas étranger. Le club parisien a besoin de retrouver un patron pour sa charnière, capable d'être solide et sûr. Il a trouvé le profil parfait du côté de l'Italie avec le Slovaque Milan Skriniar.

Ce n'est pas nouveau puisque le PSG avait déjà manifesté un intérêt pour le défenseur central de l'Inter Milan lors des précédents mercatos, notamment à l'été 2021. Skriniar fait partie des meilleurs joueurs à ce poste en Serie A, ayant contribué aux deux dernières années de l'Inter ponctuées par un titre de champion, une coupe nationale et un huitième de finale de Ligue des champions. Cet été, avec l'appui de Luis Campos son nouveau directeur sportif, le PSG veut s'offrir le joueur slovaque. Les Parisiens font comme souvent confiance à leur puissance financière.

Paris Saint-Germain have contacted Inter again for Milan Skriniar, he’s top of French club list - but there’s no agreement on the fee, as of now. 🔵 #transfers



Inter are still pushing on Bremer and Dybala as priority targets. Talks will continue next week.