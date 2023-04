Le PSG mis KO par Kolo Muani

En pleine progression, Randal Kolo Muani aura l’embarras du choix pour son avenir. Le Paris Saint-Germain fait partie de ses prétendants. Mais comme l’Olympique Lyonnais auparavant, le club de la capitale devrait se heurter au refus du Français qui a prévu d’autres plans pour la suite de sa carrière.

En l’espace de quelques mois, Randal Kolo Muani a pris une nouvelle dimension. L’attaquant de l’Eintracht Francfort réussit une excellente saison en Allemagne (12 buts et 12 passes décisives en Bundesliga). Ce qui n’a pas échappé à Didier Deschamps. Le sélectionneur de l’équipe de France, suite au forfait de Christopher Nkunku, l’avait appelé en renfort pour disputer la Coupe du monde 2022. Et ses apparitions remarquées au Qatar en font le nouvel avant-centre titulaire des Bleus.

De quoi susciter quelques convoitises sur le marché des transferts. En plus de Manchester United, du Real Madrid et du Bayern Munich, Randal Kolo Muani intéresse vivement le Paris Saint-Germain. Mais sauf rebondissement, l’ancien joueur du FC Nantes, qui avait recalé Juninho et l’Olympique Lyonnais en 2021, ne devrait pas revenir en Ligue 1. Pour commencer, l’Eintracht Francfort, qui réclamerait 100 millions d’euros pour son transfert, souhaite conserver son attaquant une saison supplémentaire et le vendre après l’Euro 2024, lorsque sa valeur aura peut-être augmenté.

Eintracht Frankfurt position on Randal Kolo Muani has always been clear: they hope to keep the player at least for one more season and possibly sell him in 2024 after the Euros. 🔴⭐️ #transfers



This could change in case of crazy bid — ‘normal’ proposals won’t be considered. pic.twitter.com/cKxxBouqaQ