Le PSG fonce sur Ilkay Gundogan

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Il s'apprête à disputer une finale de Ligue des Champions avec Manchester City, mais Ilkay Gundogan est également en pleine discussion sur son avenir. Le milieu de terrain allemand est désormais courtisé par le PSG.

Bien qu'il ne fasse pas autant parler de lui que Kevin De Bruyne ou Erling Haaland, Ilkay Gundogan est probablement tout aussi important dans le système de Pep Guardiola à Manchester City. Le milieu de terrain, est pour la troisième fois de sa carrière finaliste de la Ligue des Champions, 10 ans après son premier échec avec le Borussia Dortmund contre le Bayern Munich. En fin de contrat dans quelques jours avec les Citizens, Gundogan qui n'a toujours pas prolongé son contrat espère terminer sur une bonne note. Auteur de 13 buts cette saison et de 7 passes décisives, le joueur de 32 ans a une nouvelle fois été prépondérant dans le succès des Skyblues en finale de FA Cup contre Manchester United où il a inscrit un doublé. Les performances d'Ilkay Gundogan ne passent pas inaperçues, notamment auprès du PSG qui est désormais très intéressé pour signer gratuitement le natif de Gelsenkirchen.

Le PSG et le Barça se disputent Gundogan

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ilkay Gündogan (@ilkayguendogan)

Selon les informations du journal l'Équipe, le PSG a ciblé le joueur d'origine turque comme un profil important pour améliorer l'effectif. Si Paris est en passe d'officialiser l'arrivée de Manuel Ugarte, le club de la capitale souhaite tout de même recruter un autre milieu de terrain. Notamment en raison du départ à venir de Carlos Soler, voire celui de Marco Verratti. Présent depuis 2016 à Manchester City, Gundogan a disputé plus de 300 matchs au sein du club dont il est aujourd'hui le capitaine. Joueur exemplaire, techniquement au-dessus de la moyenne et très intelligent avec et sans ballon, l'Allemand est assurément l'un des meilleurs milieux de terrain au monde. Le FC Barcelone est aussi sur le coup depuis déjà plusieurs semaines. Le PSG devra donc convaincre de ne pas rejoindre la Catalogne et de quitter libre Manchester pour rejoindre le club de la capitale. L'opération semble très compliquée à réaliser.