Le PSG champion de France dès le 29 mars ‍?

Par Claude Dautel

Le PSG compte désormais seize points d'avance sur l'Olympique de Marseille au classement de la Ligue 1. Le titre de champion de France pourrait être attribué dans deux journées.

Le très maigre suspense dans la course au titre national a pris fin ce week-end, puisque la victoire parisienne à Rennes additionnée à la défaite de l'OM contre Lens et celle de Nice face à Lyon ont mis un point final au rêve d'un final totalement fou. Et heureusement pour la Ligue 1, il va y avoir une trêve internationale, sinon le PSG pouvait être couronné encore plus rapidement. Avec seize points d'avance sur son dauphin, Marseille, qui se déplace au Parc des Princes dimanche prochain, c'est désormais le 29 mars prochain que le club de la capitale peut mathématiquement décrocher le nouveau trophée de Champion de France (notre photo).

Pour cela, le PSG doit battre l'OM au Parc et l'ASSE, à Geoffroy-Guichard, et espérer que l'Olympique de Marseille s'incline contre le Stade de Reims à Auguste-Delaune lors de la 27e journée de Ligue 1. Hasard de la programmation, l'équipe de Roberto De Zerbi jouera sa rencontre le samedi 29 mars à 17h sur Beinsports, tandis que le Paris Saint-Germain affrontera les Verts dans le Chaudron à partir de 19h sur DAZN. Le 13e titre de champion de France du Paris Saint-Germain est donc très proche, mais la bataille pour les places en Ligue de Champions va, elle, faire rage jusqu'à la dernière journée