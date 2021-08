Kylian Mbappé, l'énorme frayeur du Real Madrid

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

A moins de 48 heures de la fin du mercato, le dossier Kylian Mbappé fait la Une en France mais surtout en Espagne. Et du côté du Real Madrid, on commence à croire que le PSG va conserver la star.

Il y a seulement quelques jours, du côté du Real Madrid on affichait un enthousiasme énorme concernant la signature de Kylian Mbappé, au point même que des dates commençaient à circuler sur la date de présentation du joueur français à Bernabeu et que la star tricolore du Paris Saint-Germain était attendue samedi à Madrid. Rien ne s’est passé comme prévu, et dimanche soir c’est sous le maillot du PSG que Mbappé a brillé en signant un doublé à Reims. Tandis que l’ultimatum du Real Madrid s’achève ce lundi à 18 heures, du côté de la Casa Blanca on s’inquiète de plus en plus.

Faire planer le doute sur ton départ.

Laisser les enchères monter.

Jouer pour le 1er match de Messi pour profiter de la visibilité mondiale.

Marquer un doublé.

Attendre.#SDRPSG #CroisonsLes #Mbappe pic.twitter.com/Qm2ypS3DLP — GuillaumeTC (@GuillaumeTC) August 29, 2021

A l’heure du « tic-tac », même Josep Pedrerol commence à suer en évoquant le transfert de Kylian Mbappé, le journaliste proche du Real Madrid s’énervant même pendant El Chiringuito : « Le PSG va répondre, mais ils vont demander quoi, 250 millions d’euros ? 300 millions d’euros ? ». Et un sondage réalisé pour cette émission a montré que 69% des téléspectateurs croient que finalement Kylian Mbappé va rester au Paris Saint-Germain. De même les propos de Mauricio Pochettino après la rencontre Reims-PSG ont subitement semé le doute dans les esprits madrilènes. « Kylian est notre joueur. Vous savez que l’industrie du foot est remplie de rumeurs. Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo sont très clairs, il est avec nous. Je suis très heureux d’avoir Kylian, l’un des joueurs les plus importants dans le monde. C’est un cadeau de l’avoir avec nous », a confié l’entraîneur du Paris Saint-Germain.

Mbappé communique et Madrid s'inquiète

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Ce lundi matin, les médias sportifs espagnols affichent eux aussi leurs doutes, notamment suite à la célébration de Kylian Mbappé après ses buts, et son message sur les réseaux sociaux. L’attaquant du Paris Saint-Germain a mis en ligne une photo de sa célébration sur le premier but, avec un message : « 3 points, 2 buts, la nuit parfaite » et le rouge et bleu du PSG. Pour AS, tout cela n'est pas du tout rassurant pour le Real Madrid. « Il suffit d’écouter les analyses des journalistes qui couvrent régulièrement l'information sur le Real Madrid. Là où il n'y avait rien d’autres que des certitudes, il y a maintenant des doutes », reconnaît Képa Condé, journaliste du média sportif espagnol.

2 - Kylian Mbappé a marqué ses 2 derniers buts de la tête avec Paris (contre Brest et Reims), soit autant que lors de ses 132 premiers buts avec le PSG toutes compétitions confondues. Casque. pic.twitter.com/ne209Hhhz3 — OptaJean (@OptaJean) August 29, 2021

Si l'on en croit les informations du week-end, l'ultimatum du Real Madrid au Paris Saint-Germain pour donner son accord à l'offre de 180 millions d'euros s'achève ce lundi 18 heures. Le dossier va donc devoir avancer très rapidement, d'autant que Kylian Mbappé va retrouver l'équipe de France. Mais du côté de la Casa Blanca, où on avait mis le champagne au frais, on se demande désormais si l'Emir du Qatar, qui a pris les commandes dans ce dossier, ne préfère pas s'asseoir sur ces 180 millions d'euros plutôt que de céder Mbappé. C'est donc à Doha, plutôt qu'à Paris ou à Madrid, que se joue l'avenir du joueur français.