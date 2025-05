Koundé priorité de Luis Enrique, le Barça rembarre le PSG

Dans : PSG.

A la recherche d’un défenseur pour concurrencer Marquinhos à l’avenir, le PSG rêve de faire venir Jules Koundé et de le repositionner dans l’axe. Mais le FC Barcelone ne l’entend pas de cette oreille.

Cette saison, le Paris Saint-Germain réalise une saison incroyable, tant en Ligue 1 qu’en Ligue des Champions et il le doit en grande partie à sa défense. Willian Pacho a apporté un véritable supplément d’âme à l’arrière-garde parisienne, et s’impose même comme le principal leader derrière au côté du capitaine Marquinhos. Le Brésilien a parfois les genoux qui tremblent en Ligue des Champions, comme à Aston Villa lors du quart de finale retour. L’idée est clairement de recruter un défenseur central droitier amené à prendre la place du capitaine parisien à l’avenir et dans cette optique, Luis Campos et Luis Enrique rêvent de Jules Koundé.

Selon les informations d’El Nacional, le PSG est convaincu que l’idée de faire venir le latéral droit du FC Barcelone et de le replacer à son poste de formation dans l’axe est excellente. Le joueur a toutes les qualités pour vite retrouver ses automatismes, et parfaitement répondre aux exigences de Luis Enrique à ce poste avec une bonne vitesse et une qualité de relance au-dessus de la moyenne. Reste que pour finaliser ce plan idéal sur le papier, il faut convaincre le Barça et pour le coup, l’opération est très mal engagée.

Le média espagnol croit pourtant savoir que le Paris SG a offert 100 millions d’euros à l’actuel leader de la Liga pour Jules Koundé. Une offre attractive, surtout quand on connaît les difficultés financières du club blaugrana. Mais selon le média espagnol, il n’est pas question pour Barcelone de se séparer du joueur formé aux Girondins de Bordeaux, et il a d’ores et déjà été indiqué aux dirigeants du PSG qu’ils pouvaient lâcher l’affaire puisque Jules Koundé était tout simplement « intransférable ».

Reste maintenant à voir si Nasser Al-Khelaïfi s’arrêtera à ce premier refus, ou si la direction du Paris SG tentera un gros forcing dans les jours à venir pour rafler la mise. Par ailleurs, on ignore quelle est la position du joueur dans ce dossier et si Jules Koundé pourrait être intéressé à l’idée de poursuivre sa carrière au Paris Saint-Germain. Un transfert n’est de toute façon pas dans les tuyaux, le directeur sportif Deco ayant confirmé au média espagnol que « Koundé n’était pas à vendre ». Sauf surprise, le leader de la Ligue 1 va donc devoir trouver une autre solution pour renforcer sa défense.